Miranda sente dores e vira dúvida

SÃO PAULO - O técnico Paulo César Carpegiani poderá sofrer mais um desfalque para o jogo deste domingo, contra o Noroeste, fora de casa, pelo Paulistão. O zagueiro Miranda reclamou de dores musculares nesta quinta-feira e virou dúvida para a partida.

"É um desconforto muscular, no posterior da coxa direita. Estou fazendo tratamento para jogar. Mas ainda não tem nada certo e vamos ver como será até o fim de semana", afirmou Miranda, que só espera jogar no domingo se estiver 100% recuperado das dores.

"Temos um grupo de qualidade. Jogadores que sempre corresponderam quando foi preciso. Então não tem motivo para arriscar uma situação", completou o defensor. Se ficar de fora, Miranda deverá ser substituído por Xandão, como aconteceu há algumas rodadas.

Carpegiani já não poderá contar com o meia Lucas, suspenso, e o atacante Fernandinho, com uma fratura na perna direita. Na defesa, o treinador ainda corre o risco de perder Alex Silva, que apresenta dores na perna esquerda. Na zaga, o treinador conta ainda com Rhodolfo e Luís Eduardo.