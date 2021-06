Miranda será reavaliado e pode aumentar lista de desfalques no Sao Paulo

O técnico Hernán Crespo vai estar ansioso, nesta segunda-feira, às 10h30, na reapresentação do elenco do São Paulo, no CT da Barra Funda. O zagueiro Miranda será reavaliado por causa da dor muscular que sentiu na coxa esquerda ainda no primeiro tempo do duelo com o Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão.

O veterano, de 36 anos, precisou ser substituído, após uma disputa de bola com o atacante Hulk. O defensor passou por atendimento médico ainda no gramado, mas acabou substituído por Igor Vinicius. Se Miranda não puder enfrentar a Chapecoense, quarta-feira, no Morumbi, o setor defensivo do time tricolor ficará sem duas peças importantes, pois Arboleda está com a seleção equatoriana na Copa América.

O departamento médico do São Paulo enfrenta vários problemas de lesões no elenco. São eles: Daniel Alves (entorse no joelho direito, Martín Benítez (estiramento no músculo adutor da coxa esquerda), Hernanes (contratura muscular no tronco), William (trauma no joelho direito) e Luan (edema na região posterior da coxa esquerda).

Campeão paulista, o São Paulo ainda não venceu no Brasileirão, após três rodadas disputadas. Empatou sem gols com o Fluminense, em casa, perdeu para o Atlético-GO (0 a 2) e também foi superado pelo Atlético-MG, por 1 a 0.