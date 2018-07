Miranda tem a receita para seleção brasileira neutralizar Messi

Poucos jogadores da seleção brasileira conhecem Messi tão bem como Miranda. Nos últimos três anos, o zagueiro do Atlético de Madrid já enfrentou o astro da Argentina em jogos do Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha e Liga dos Campeões. E levou a melhor em várias oportunidades. Por isso, ele dá receita de que como a defesa brasileira terá de se comportar no sábado, em Pequim, diante da Argentina, no Superclássico das Américas.

"Tem de estar atento do primeiro ao último minuto. O Messi é um jogador decisivo e qualquer minuto que você deixe de ter cuidado pode ter decisivo porque ele obriga o defensor a estar atento o jogo inteiro", disse o ex-são-paulino nesta terça-feira, em Pequim.

Após ser convocado algumas vezes por Felipão, mas ficar de fora da Copa do Mundo, o zagueiro foi titular nos dois primeiros jogos sob o comando de Dunga, contra Equador e Colômbia, mês passado, e considera fundamental vencer a Argentina. "A seleção tem de recuperar a autoestima e isso só acontece vencendo as grandes seleções. Vamos enfrentar a seleção vice-campeão do mundo, um grande adversário, que vai exigir muito dos nossos jogadores. Mas todos que estão aqui estão preparados para enfrentar esse tipo de jogo e vamos procurar buscar a vitória", disse.

Miranda, no entanto, reconhece, que a Argentina chega ao Superclássico como favorita. "A seleção brasileira está em processo de renovação e a Argentina continua com os mesmos jogadores. É uma seleção praticamente formada."

Dunga ainda não definiu os titulares, mas Miranda deve formar dupla de zaga com David Luiz – os dois já jogaram juntos contra a Colômbia. Três dias depois de enfrentar a Argentina, a seleção faz amistoso contra o Japão, em Cingapura.