Miranda tem estiramento na coxa e vira mais um desfalque no São Paulo

O zagueiro Miranda, que deixou a partida contra o Atlético-MG com dores musculares, passou por exames nesta manhã e teve diagnosticado um estiramento na região posterior da coxa esquerda. O São Paulo informou que ele iniciou o tratamento no Reffis e será monitorado pelo departamento médico.

O clube não estipula um prazo para o retorno do experiente zagueiro, mas contusões desse tipo costumam demandar ao menos três semanas de tratamento. Certo é que Miranda não estará em campo contra a Chapecoense, quarta-feira, às 19 horas, no Morumbi, em duelo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O veterano, de 36 anos, precisou ser substituído após uma disputa de bola com o atacante Hulk. O defensor passou por atendimento médico ainda no gramado, mas acabou saindo. Sem Miranda e também Arboleda, que está com a seleção equatoriana na Copa América, Hernán Crespo deve utilizar o jovem Diego Costa. Isso se mantiver a linha com três zagueiro. Caso contrário, pode repetir o que fez diante do Atlético, usar Igor Vinícius e adiantar o argentino Rigoni.

O meio-campista argentino Martín Benítez, por outro lado, iniciou os trabalhos de transição com a preparação física e avançou em sua recuperação da lesão no adutor da coxa esquerda, que o deixa fora dos gramados desde o primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras.

Já Luan intensificou os exercícios no campo com a fisioterapia no CT da Barra Funda. O volante não atuou nos últimos quatro jogos em virtude de um edema na região posterior da coxa esquerda. Segundo disse Crespo, ele está "muito perto" de poder contar com o atleta.

Daniel Alves também segue fora em reabilitação de entorse no joelho direito, Hernanes trata de contratura muscular no tronco e William trabalha para se livrar de um trauma no joelho direito.

Campeão paulista, o São Paulo ainda não venceu no Brasileirão, após três rodadas disputadas. Empatou sem gols com o Fluminense, em casa, perdeu para o Atlético-GO (0 a 2) e também foi superado pelo Atlético-MG, por 1 a 0.