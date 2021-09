Miranda treina ao lado do filho em integração entre equipe principal do São Paulo e Cotia

O zagueiro Miranda teve a oportunidade nesta quarta de treinar no CT da Barra Funda ao lado do filho João Vitor. Em treino de integração que envolveu mais de 15 atletas de Cotia, comandados pelo ex-jogador Alex, o menino, que também é defensor, pôde dividir o campo com o pai.

Jogadores do sub-17, categoria de João Vitor, e do sub-20 estiveram presentes na atividade. O técnico da equipe principal, Hernán Crespo, realizou exercícios de um contra um nos quais os mais jovens enfrentavam os profissionais.

Essa foi a primeira vez que o jovem de 16 anos treinou ao lado do pai. Quando Miranda, de 37, conquistou o tricampeonato brasileiro com a camisa do São Paulo em sua primeira passagem, João Vitor ainda não havia nascido.

Para a sequência do Brasileirão, Crespo não poderá contar mais uma vez com Igor Vinicius, fora das atividades com contato devido a um problema no olho. O colombiano Orejuela também não pode entrar em campo por conta de um estiramento da coxa.

O próximo compromisso do Tricolor no torneio nacional é a Chapecoense, na Arena Condá. Na partida marcada para o próximo domingo, às 16h, a equipe paulista tenta somar mais três pontos para se distanciar das últimas colocações e pensar em uma vaga na Copa Libertadores. O Corinthians, primeiro time na zona de classificação para a competição continental, tem 33 pontos, seis a mais do que o time do Morumbi.