Miranda vai bem e mantém esperança de ser chamado para a Copa do Mundo

SÃO PAULO - Com a redução do número de vagas na seleção brasileira que vai jogar a Copa, uma vez que Felipão já antecipou a convocação de oito jogadores durante a semana (Julio Cesar, Thiago Silva, David Luiz, Willian, Paulinho, Ramires, Fred e Oscar), e com poucos lugares realmente em disputa, boas atuações nesta reta final podem ser decisivas para tentar convencer o treinador, ou fazê-lo mudar de ideia, hipótese pouco provável. Mas Miranda vem fazendo sua parte.

O zagueiro teve mais uma boa atuação pelo Atlético de Madrid. Sóbrio e com bom sentido de antecipação, não deu chances aos avantes do Valencia. Hernanes foi novamente importante para a Inter de Milão e Maicon também deu conta do recado jogando pela Roma.

Na briga por uma vaga de volante, Fernandinho levou vantagem sobre Lucas Leiva. Ambos jogaram neste domingo. Enquanto o jogador do City entrou com a partida contra o Crystal Palace já decidida e teve tranquilidade para fazer boas jogadas, o do Liverpool sucumbiu, como todo o seu time (do qual também faz parte Phillipe Coutinho), diante da retranca do Chelsea.

Dos jogadores ainda não convocados oficialmente por Felipão, mas que dificilmente ficarão de fora, Jefferson salvou o Botafogo da derrota para o Inter e Bernard, no meio da semana, foi importante para uma vitória do Shakhtar. E Dante novamente foi bem jogando pelo Bayern de Munique. Hulk, do Zenit, não jogou no fim de semana.