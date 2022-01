Miranda, Volpi, Gabriel e Pablo testam positivo para covid-19 no São Paulo

A reapresentação do São Paulo em 2022 começou com quatro testes positivos para covid-19 no elenco. O goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Pablo apresentaram o resultado em exames realizados ainda nas férias. E não devem participar das atividades desta terça.

O quarteto será submetido a novo teste para ser liberado para iniciar as atividades em 2022. O clube não informou se algum dos quatro jogadores apresentam sintomas da doença. O grupo nem chegou a se apresentar ao clube nesta segunda, por precaução.

Já os demais atletas, assim como comissão técnica e diretoria, passaram por um drive-thru no CT da Barra Funda, em São Paulo, para fazer o teste. Após os resultados, o clube dará início oficialmente à pré-temporada já nesta terça-feira. A testagem em massa valeu também para os quatro reforços anunciados pelo clube até o momento: Jandrei, Rafinha, Alisson e Patrick.

Os resultados dos exames deverão sair já na madrugada desta terça-feira. Os atletas negativados já devem iniciar as preparações para a temporada 2022. Na terça-feira, o planejamento é de que parte do elenco faça exames médicos em um hospital na capital paulista, enquanto o restante já deverá trabalhar com a comissão técnica na Barra Funda. Os grupos serão invertidos na quarta-feira.

Na quinta, o elenco realizará treinamento em apenas um período, na parte da tarde, às 16h. Na sexta, o treinamento será em dois períodos. A primeira semana da pré-temporada são-paulina será encerrada no sábado, tendo o domingo de folga para os atletas.

O meio-campista Patrick, que foi anunciado pelo São Paulo no último sábado e chega do Internacional, falou sobre as expectativas de vestir a camisa do novo clube. "Estou muito feliz e motivado para vestir essa camisa. Chegar ao São Paulo é a realização de um sonho, e estou preparado para este novo ciclo na minha carreira", disse o jogador de 29 anos.