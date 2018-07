Miranda volta a treinar, mas é dúvida no São Paulo

O zagueiro Miranda voltou a treinar nesta segunda-feira e pode reforçar o São Paulo no confronto de volta das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Cruzeiro, na quarta - no jogo de ida, no Mineirão, o time paulista venceu por 2 a 0.

Veja também:

Desmotivado, Washington admite deixar o São Paulo

São Paulo perde de virada para o Botafogo pelo Brasileirão

São-paulinos criticam atuação da arbitragem na derrota

BRASILEIRÃO – Classificação | Calendário / Resultados

BRASILEIRÃO 2010 – Mais notícias

Afastado há uma semana dos treinos, após o falecimento de sua irmã, Miranda realizou musculação e trabalho aeróbico na manhã desta segunda-feira. De tarde, volta a trabalhar com o restante do elenco.

O técnico Ricardo Gomes, no entanto, preferiu não confirmar ainda a escalação e deve analisar as condições físicas de Miranda nos próximos dias. Na partida de domingo contra o Botafogo, o comandante poupou o zagueiro Xandão e sinalizou que ele pode iniciar o confronto contra o Cruzeiro.