Mirando o topo, Inter busca maior série de vitórias sob o comando de Coudet

Único dos candidatos à liderança que joga em casa no fim de semana, o Internacional quer aproveitar o fator campo para recuperar a primeira colocação do Brasileirão. Às 18h15 deste domingo, a equipe recebe o Vasco podendo emplacar a maior série de vitórias sob o comando de Eduardo Coudet.

Depois de passar por um momento de instabilidade, somando cinco jogos sem triunfos, o Inter recuperou o fôlego e busca sua quarta vitória seguida no Brasileirão. O sonho é embalar e recuperar a ponta da tabela, perdida para o Atlético-MG. Ambos somam 31 pontos, assim como o Flamengo.

"Estamos com uma sequência de vitórias importante para nosso objetivo no campeonato", enfatiza o meia Patrick, autor de dois gols nos 5 a 3 sobre o Sport. "Com a mudança de treinador, fica difícil saber o que o Vasco vai fazer aqui. Independentemente do que eles vão adotar, será importantíssimo a vitória em casa. Temos de fazer nosso dever para seguir forte na disputa."

O Inter nem pensa em repetir vacilos que custaram não apenas o primeiro lugar, como uma "gordura" que o time chegou a acumular na classificação. E promete sufocar os pressionados cariocas.

"Se pudesse, a gente liderava do início ao fim. Queremos ser líderes, brigar na parte de cima da tabela até o fim do campeonato. Para isso, temos de manter a regularidade", diz Patrick. "Desde 2018, quando voltamos da Série B, o objetivo é sempre estar entre os melhores, brigando por título."

Para o duelo que pode valer a volta à liderança, Domènec terá o retorno ao time titular do artilheiro Thiago Galhardo, poupado no Recife. Diante do Sport, o jogador ficou na reserva e só entrou no segundo tempo.

Com Galhardo "inteiro", a esperança de gols aumenta ainda mais. O artilheiro já anotou 13 vezes na competição e tentará ampliar os números diante de um rival sem vencer faz 7 partidas e em crise.

Patrick revela a ordem de Coudet. "Temos de manter o bom momento. Implantar série de vitórias para dar continuidade na briga pelo título." Desde o começo do ano, jamais o Inter ganhou quatro seguidas. A expectativa é que finalmente a marca seja alcançada.