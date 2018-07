Mirassol bate Botafogo-SP e deixa zona do rebaixamento

Com a vitória, o Mirassol chegou a sete pontos e assumiu a 14.ª colocação, deixando a zona do rebaixamento. O Botafogo, por sua vez, segue com 12 pontos, na nona colocação, e perdeu uma chance de terminar a rodada entre os oito melhores.

O Mirassol começou melhor e, como dono da casa, buscou se impor tocando a bola com paciência e procurando espaços para abrir o placar. Depois de algumas boas chances, conseguiu sair na frente com um gol de Camilo, aos 22 minutos do primeiro tempo, finalizando de fora da área.

O Botafogo voltou com tudo para o segundo tempo e logo aos três minutos chegou ao empate através do centroavante Nunes. Ele aproveitou escanteio cobrado pela esquerda e subiu sozinho para cabecear, dando novo ânimo ao time de Ribeirão Preto.

Mas a reação dos visitantes gerou uma resposta imediata do Mirassol. Apenas três minutos depois, o lateral Pio, que vinha fazendo um bom jogo, invadiu a área e soltou a bomba para desempatar. E não parou por aí, no lance seguinte Tiago Luis cruzou, Marcel cabeceou, e no rebote André Luis fez o terceiro do Leão.

Pouco tempo depois, os dois times ficaram com um a menos. Nunes e Walter se desentenderam e receberam o cartão vermelho. Com dez contra dez, o ritmo do Mirassol não diminuiu e, aos 13 minutos, Augusto fez o quarto do time da casa.

O Botafogo ainda conseguiu diminuir com Zé Antônio, cobrando falta, aos 18 minutos e com Paulo Roberto, aos 27, mas a reação parou por aí e o jogo terminou mesmo com vitória do Mirassol.

Na nona rodada, o Botafogo receberá a Penapolense, em Ribeirão Preto, no próximo sábado, às 18h30. No mesmo horário, o Mirassol joga novamente em casa, contra o São Caetano.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 4 X 3 BOTAFOGO

MIRASSOL - Emerson; Pio, Walter, Welton Felipe e Bruno Recife; Alex Silva, Leomir e Camilo; André Luis (Mineiro), Tiago Luis (Felipe Lima) e Marcel (Augusto). Técnico - Ivan Baitelo.

BOTAFOGO - Rafael Santos; Igor, César Gaúcho e Preto Costa; Daniel Borges, Gilmak (Fábio Gama), Zé Antônio, Douglas Packer (Nielsinho) e Rai; Otacílio Neto (Paulo Roberto) e Nunes. Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - Camilo, aos 22 minutos do primeiro tempo. Nunes, aos três, Pio, aos seis, André Luis, aos oito, Augusto, aos 13, Zé Antônio, aos 18, e Paulo Roberto, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Walter, Bruno Recife e Alex Silva (Mirassol); Preto Costa e Nunes (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS - Walter (Mirassol); Nunes (Botafogo).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).