Mirassol bate Santo André e encaminha classificação à próxima fase do Paulistão

Em confronto entre dois times do interior que têm se destacado no Campeonato Paulista, o Mirassol levou a melhor sobre o Santo André, no estádio José Maria de Campos Maia, e venceu por 1 a 0 pela décima rodada da fase de grupos. Com a vitória, o equipe chega aos 16 pontos, na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do líder São Paulo, que tem dois pontos a mais. Inter de Limeira, com 11, e Ituano, com nove, completam a chave.

O Santo André, mesmo com a derrota, segue com a melhor campanha de todo o Campeonato Paulista, com 19 pontos. A equipe do ABC lidera o Grupo B com 19 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma vitória a mais (6 a 5). O terceiro colocado Novorizontino, com 16 pontos, também tem chances de classificação.

O primeiro tempo foi de domínio do Mirassol na posse de bola, mas com poucos lances de perigo. O Santo André parecia entregar a bola ao adversário para explorar os contra-ataques, mas também não conseguia criar chances de gol.

O placar só foi aberto no último lance antes do intervalo. Camilo cobrou falta para a área e o volante Neto Moura se antecipou à marcação para completar de cabeça e colocar o time da casa em vantagem no placar. A segunda etapa começou movimentada e os dois times viram grandes chances de movimentar o placar logo nos primeiros minutos.

Na oportunidade mais clara, Marlon cobrou escanteio fechado para o Santo André e o zagueiro Odair completou quase em cima da linha, mas ao invés de mandar a bola para as redes, acabou chutando para trás. Aos poucos, o Mirassol foi controlando a partida e o forte calor também impediu que o jogo seguisse em alto ritmo. Com posse de bola, o time da casa administrou a vantagem e garantiu a importante vitória por 1 a 0.

Os campeonatos pelo Brasil podem ser paralisados nos próximos dias, seguindo a tendência mundial no combate ao coronavírus. Caso contrário, o Mirassol volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Água Santa, em Diadema, pela 11ª rodada o Paulistão. O Santo André joga contra o Santos, no sábado, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 SANTO ANDRÉ

MIRASSOL - Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Reniê e Ernandes; Luis Oyama (Romário), André Castro (Rafael Silva), Neto Moura, Chico e Camilo (Paulo Roberto); Matheus Rocha. Técnico: Ricardo Catalã.

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Buiú, Odair, Rodrigo e Marlon; Zé Antônio, Dudu Vieira (Rondinelly) e Paulo Vinícius (Ramon); Douglas Baggio, Ronaldo e Branquinho (Guilherme Garré). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOL - Neto Moura, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Ernandes e Luiz Oyama (Mirassol); Zé Antônio, Dudu Vieira, Paulo Vinícius e Guilherme Garré (Santo André).

RENDA - R$ 42.684,00.

PÚBLICO - 3.710 pessoas.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).