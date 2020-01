Mirassol contrata Camilo, ex-Inter e Botafogo, para o Paulistão

O Mirassol anunciou no último sábado seu principal reforço para a disputa do Campeonato Paulista. Trata-se do experiente meia Camilo, que estava na Chapecoense e já passou pelo clube em 2013.

Foi no Mirassol, inclusive, que Camilo ganhou projeção nacional. Depois disso, o meia passou por Chapecoense, Botafogo e Internacional, além de ter tido uma experiência na Arábia Saudita.

Em 2017, quando defendia o Botafogo, Camilo chegou a ser convocado para defender a seleção brasileira em amistoso contra a Colômbia.

O meia, de 33 anos, será o camisa 10 do Mirassol e sentiu o peso da responsabilidade ao desembarcar no aeroporto de São José do Rio Preto, que fica a pouco mais de 10 quilômetros de Mirassol. Vários torcedores estiveram lá para recepcionar Camilo.

A estreia do Mirassol no Paulistão será na quinta-feira, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa. O time comandado por Ricardo Catalá está no Grupo C ao lado de São Paulo, Inter de Limeira e Ituano.