Mirassol abre Copa São Paulo com gol de sósia de Ronaldo Fenômeno; Sport goleia Confiança

A Copa São Paulo de Futebol Júnior voltou à disputa en grande estilo. Depois de não ser realizada em 2021 por causa da pandemia de covi-19, a competição voltou ao calendário e teve seu pontapé inicial neste domingo com vitória do Mirassol com gol de Kauan, "sósia" de Ronaldo, e com goleada do Sport.

O Mirassol abriu a competição com vitória sobre o Taguatinga, por 1 a 0, com gol de Kauan, de cabeça, na cidade de Bálsamo. O time paulista usa um uniforme em homenagem à seleção brasileira campeã do mundo em 2002, e o artilheiro atua com o corte cascão utilizado por Ronaldo na decisão contra a Alemanha.

O time paulista sonha alto na competição e a ideia é não apenas se classificar no Grupo 3, como chegar entre os quatro melhores da competição. A disputa pelo primeiro lugar será com os pernambucanos.

O Sport promete dar trabalho na Copa São Paulo. O time estreou com goleada para cima do Confiança, por 4 a 0, na tarde deste domingo. Sem trabalho, arrazou com o oponente.

Todos os gols foram feitos de cabeça. Marcelo, duas vezes, abriu boa vantagem de 2 a 0. Welberty e Marcelo Ajul, na etapa complementar, confirmaram o triunfo rubro-negro.