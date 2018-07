Mirassol derrota Ituano e antecipa vaga nas quartas do Paulistão

MIRASSOL - O Mirassol se juntou a Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista neste sábado. Jogando em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, venceu o Ituano por 3 a 0, pela 18.ª e penúltima rodada.

Além da vaga na próxima fase do Estadual, o Mirassol está muito perto da classificação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano. A competição será realizada no segundo semestre.

O Mirassol chegou aos 30 pontos e assumiu a quinta colocação da tabela e não pode mais ser alcançado pelo nono colocado, que atualmente é o São Caetano, com 23. Já o Ituano se complicou, ao estacionar nos 15 pontos, dentro da zona de rebaixamento. É o 18.º colocado.

Mirassol e Ituano fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado até o Mirassol ficar com um jogador a mais em campo. Aos 40 minutos, Jackson cometeu falta, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso de campo. Com liberdade e um jogador a mais, o Mirassol pressionou e abriu o placar. Wellington Amorim cabeceou forte após cruzamento de Samuel: 1 a 0.

No segundo tempo, o Mirassol teve tranquilidade para aumentar a contagem. Aos 34 minutos, Serginho fez linda tabela com Xuxa e tocou na saída do goleiro Marcelo Bonan: 2 a 0. A torcida do Mirassol ainda comemorava quando o time chegou ao terceiro gol. Aos 36, Xuxa recebeu de Marcelinho, dominou na entrada da área e rolou para Otacílio fechar o placar.

Agora, pela 19.ª rodada, a última da primeira fase, os jogos irão acontecer no próximo domingo, dia 17, às 16 horas. O Mirassol encara o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já o Ituano recebe o Noroeste, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

MIRASSOL - 3 - Fernando Leal; Samuel, Gustavo Bastos (Luiz Henrique), Dezinho e Diego; Magal, Jairo (Otacílio), Esley e Xuxa; Wellington Amorim (Marcelinho) e Serginho. - Ivan Baitello.

ITUANO - 0 - Marcelo Bonan; Medina (Cássio), Jackson, César Gaúcho (Rodrigão) e Alex Cazumba; Junior Urso, Escobar, Adoniran e Leomir; Jefferson (Kleyton Domingues) e Malaquias. - Ruy Scarpino.

Gols - Wellington Amorim, aos 44 minutos do primeiro tempo. Serginho, aos 34, e Otacílio, aos 36 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Jairo, Dezinho, Magal, Medina e Escobar. Cartão vermelho - Jackson. Árbitro - Vinicius Furlan. Renda - R$ 13.991,00. Público - 1.292 pagantes. Local - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

