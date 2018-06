Mirassol empata com a Ponte no fim do primeiro jogo da final do Troféu do Interior

A Ponte Preta vacilou no último lance do jogo e perdeu a oportunidade de voltar para casa com uma boa vantagem em busca do seu quarto título do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o Mirassol marcou aos 48 minutos do segundo tempo e empatou por 1 a 1, no estádio José Maria de Campos Maia, no primeiro jogo da final.

+ Doriva se apresenta na Ponte Preta com 'pedido de desculpas' à torcida

A partida de volta está marcada para a próxima segunda-feira, às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Quem ganhar fica com o título, além de R$ 360 mil como premiação e a vaga na Copa do Brasil de 2019. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis.

O primeiro tempo deixou a desejar tecnicamente e foi bastante truncado, tanto que cada time teve dois jogadores amarelados. A melhor oportunidade do Mirassol saiu em cabeceio do zagueiro Edson Silva por cima do travessão. Também pelo alto, a Ponte respondeu com Orinho. Os goleiros Ygor Vinhas e Ivan foram para o intervalo sem fazerem defesas difíceis.

A Ponte voltou com outra postura no segundo tempo e, depois de Lucas Mineiro parar duas vezes em Ygor Vinhas, abriu o placar aos 12 minutos. Orinho foi derrubado dentro da área por Wellington Silva e Marciel apenas deslocou o goleiro na cobrança. O Mirassol se lançou ao ataque em busca do empate e quase levou o segundo, quando Renan Fonseca cabeceou na trave.

E quando parecia que a Ponte Preta voltaria com uma boa vantagem para Campinas, Edson Silva subiu mais que os dois zagueiros do time campineiro e cabeceou no cantinho de Ivan, deixando tudo igual aos 48 minutos, empatando o placar.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 PONTE PRETA

MIRASSOL - Ygor Vinhas; Danilo Boza (Guilherme Castilho), Wellington Silva (Matheus Gabriel), Edson Silva e William Simões; Léo Baiano, Luís Oyama, Lucas Rodrigues e Xuxa (Douglas Baggio); Alíson e Gilsinho. Técnico: Moisés Egert.

PONTE PRETA - Ivan; Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Marciel; Nathan, Jeferson e Lucas Mineiro; Felipe Saraiva (Gabriel Vasconcelos), Orinho e Yuri (Silvinho). Técnico: João Brigatti.

GOLS - Marciel, aos 12, e Edson Silva, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinicius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Xuxa e Léo Baiano (Mirassol); Jeferson, Marciel, Luan Peres, Nathan, Lucas Mineiro e Emerson (Ponte Preta).

RENDA - R$ 22.045,00.

PÚBLICO - 3.797 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.