Mirassol encaminha classificação no Paulistão e aumenta crise da Ponte Preta

A Ponte Preta foi totalmente envolvida pelo Mirassol e amargou a segunda derrota seguida no Estádio Moisés Lucarelli. Na noite desta quinta-feira, o time perdeu por 2 a 0, pela nona rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

O resultado mantém a Ponte na terceira colocação do Grupo B com apenas dez pontos. Por outro lado, o Mirassol emplacou a terceira vitória seguida e encaminhou a classificação para as quartas de final, se isolando na liderança do Grupo D, com 17.

O jogo começou com o Mirassol tendo mais posse de bola, mas errando muitos passes. Já a Ponte Preta apostava no contra-ataque. No entanto, uma falha do goleiro Ygor Vinhas, que não saiu para cortar escanteio cobrado por Cássio Gabriel, deixou o gol aberto para Danilo Boza abrir o placar.

Nervosa em campo, a Ponte não conseguia acertar mais de dois passes seguidos e só foi esboçar uma pressão nos minutos finais. O empate quase veio aos 40, quando Camilo cobrou escanteio e Paulo Sérgio cabeceou no travessão de Alex Muralha.

Na volta do segundo tempo, o Mirassol marcou em cima e forçou o erro da Ponte Preta na saída de bola. Um desses lances originou o segundo gol do time visitante. Após cobrança de escanteio, a bola acertou o braço de Luizão e o árbitro assinalou pênalti após consultar o VAR. Pedro Lucas bateu bem e ampliou.

Depois de Cássio Gabriel quase marcar o terceiro em chute de fora da área, que parou no travessão, a Ponte diminuiu aos 29 minutos com Moisés completando cruzamento de Apodi. Na sequência, o empate quase veio em cabeçada do lateral.

Nos minutos finais, a Ponte foi com tudo para cima do Mirassol. Aos 44 minutos, Vini Locatelli desviou na trave de Alex Muralha.

A Ponte Preta volta a campo no domingo, contra o Ituano, às 22h15, no Novelli Júnior, em Itu, e o Mirassol recebe a Ferroviária na segunda-feira, às 20 horas, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Os jogos são válidos pela décima rodada.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 2 MIRASSOL

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Apodi, Luizão (Yuri), Rayan e Ruan Renato; Dawhan, Léo Naldi (Vini Locatelli) e Camilo; Pedrinho (Niltinho), Moisés e Paulo Sérgio (Bruno Michel). Técnico: Fábio Moreno.

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Luís Oyama, Sousa e Cássio Gabriel (Rafinha); Fabrício (Lucas Silva), Pedro Lucas (Rafael Silva) e Diego Gonçalves (Ernandes). Técnico: Eduardo Baptista

GOLS - Danilo Boza, aos 26 minutos do primeiro tempo; Pedro Lucas, aos seis, e Moisés, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan

CARTÕES AMARELOS - Pedrinho e Luizão (Ponte Preta)

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).