Mirassol ganha e deixa o São Caetano na lanterna do Paulistão

MIRASSOL - O Mirassol confirmou a sua recuperação no Campeonato Paulista ao vencer o São Caetano, por 3 a 0, neste sábado à noite, em casa pela nona rodada. Depois de fugir da zona de degola, o Mirassol já aparece com 10 pontos, em 12.º lugar. De outro lado, o time do ABC ainda não engrenou, sofreu a sua sexta derrota em nove jogos e permanece na lanterna, com apenas cinco pontos.

O São Caetano apareceu em campo com cinco mudanças, segundo o técnico Geninho para "estabilizar o setor defensivo". E sem o meia Rivaldo, com lombalgia. Mas no jogo, o time azul não mostrou um bom futebol, foi dominado pelos donos da casa, que mereceram a vitória.

Desde os primeiros minutos, o Mirassol buscou o gol, principalmente explorando a velocidade de Tiago Luis e André Luís. Os dois, porém, finalizavam muito mal. Cada um deles perdeu uma chance de gol. E quando o empate parecia ser o resultado parcial do primeiro tempo, o Mirassol abriu o placar, aos 46 minutos. Marcel recebeu a bola na frente da área, ajeitou e soltou a bomba de pé direito. A bola ganhou efeito e entrou no ângulo esquerdo de Fábio. Um chute indefensável.

Na volta para o segundo tempo, Geninho sinalizou com o "tudo ou nada" ao tirar o volante Moradei para a entrada do meia Éder. De outro lado, Ivan Baitello reorganizou a sua marcação, porque iniciou com três atacantes. Tirou Marcel, machucado, para a entrada do volante Mineiro.

O time mandante continuou melhor em campo e aumentou o placar aos 15 minutos, quando André Luís foi lançado na furada de Wagner, entrou na grande área e chutou duas vezes. A bola tocou no travessão e na volta bateu na cabeça de Eduardo Ratinho. Gol contra.

O São Caetano não teve forças para reagir e o Mirassol, em alguns contra-ataques, poderia até ter aumentado o placar. Isso aconteceu somente aos 46 minutos. Camilo recebeu na área e ajeitou com açúcar para o chute de Bahia.

Na 10.ª rodada, o Mirassol vai sair diante do XV de Piracicaba, na sexta-feira. No sábado, em casa, o São Caetano vai tentar a reabilitação diante do Botafogo. Desde a primeira rodada, quando venceu o Atlético Sorocaba, fora de casa, por 2 a 1, a equipe não vence.

MIRASSOL 3 X 0 SÃO CAETANO

MIRASSOL - Emerson; Pio, Welton Felipe, Gian e Bruno Recife; Alex Silva, Leomir e Camilo; Tiago Luís (Bahia), Marcel (Mineiro) e André Luís (Caion). Técnico - Ivan Baitello.

SÃO CAETANO - Fábio; Edson Ratinho, Gabriel, Wagner e Diego; Moradei (Éder), Leandro Carvalho, Marcone e Pedro Carmona (Eduardo); Jobson (Vandinho) e Danielzinho. Técnico - Geninho.

GOLS - Marcel, aos 46 minutos do primeiro tempo. Eduardo Ratinho, contra, aos 15, e Bahia, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Philippe Lombard

CARTÕES AMARELOS - Jobson, Danielzinho, Gabriel, Wagner e Leandro Carvalho (São Caetano). Tiago Luís e Pio (Mirassol).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).