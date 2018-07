Mirassol impõe 6.ª derrota seguida ao XV de Piracicaba

MIRASSOL - O Mirassol parece que está se recuperando no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, a equipe emplacou sua segunda vitória seguida ao fazer 3 a 0 diante do XV de Piracicaba, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 11.ª rodada. Henrique Dias, Borebi e Eric marcaram os gols do time da casa.

Com 16 pontos, o Mirassol assume provisoriamente a oitava colocação e pode até mesmo dormir no G-8, zona de classificação. Para isso, terá que torcer para que o Linense seja derrotado pelo Palmeiras. Já o XV de Piracicaba sofre sua sexta derrota consecutiva, quatro sob o comando de Estevam Soares, e permanece com cinco pontos, na lanterna do Estadual.

O Mirassol entrou em campo disposto a aproveitar o mau momento do adversário e conseguiu ter êxito logo aos 4 minutos. O zagueiro Marcus Vinícius errou na tentativa de afastar a bola após cruzamento de Eric, tirou o goleiro Gilson da jogada e o atacante Henrique Dias, sem marcação, teve somente o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O gol afetou o XV emocionalmente e por pouco o time piracicabano não levou o segundo gol ainda no primeiro tempo.

Aos 15 minutos da segunda etapa, Eric cobrou falta e o goleiro Gilson deu rebote. Borebi apareceu com liberdade e empurrou a bola para o fundo das redes: 2 a 0. Após isso, o XV ainda tentou descontar, mas não teve qualidade para isso. Nos acréscimos, o Mirassol ainda ampliou. Eric chutou cruzado, a bola desviou na defesa do XV e enganou Gilson: 3 a 0.

Pela 12.ª rodada, os dois times voltam a campo no domingo, às 18h30. O Mirassol recebe o Mogi Mirim, no Estádio José Maria de Campos Maia. Também como mandante, o XV joga diante do São Paulo, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 3 X 0 XV DE PIRACICABA

MIRASSOL - Veloso; Eric, Matheus Ferraz, Dezinho e Willian Simões; Sérgio Manoel, Alex Silva, Luciano Sorriso (Acleisson) e Xuxa; Preto (Borebi) e Henrique Dias (Malaquias). Técnico - Ivan Baitello.

XV DE PIRACICABA - Gilson; Vinícius Bovi (André Cunha), Rafael Santos, Marcus Vinícius e Edu Silva; Adilson Goiano, Marcus Lima, Alê (Ricardinho) e Diguinho; Tiago Luís (Jonathan Cafu) e Adílson. Técnico - Estevam Soares.

GOLS - Henrique Dias, aos 4 minutos do primeiro tempo. Borebi, aos 15, e Eric, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Robério Pereira Pires.

CARTÕES AMARELOS - Marcus Vinicius, Alê, Acleisson e Veloso.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia , em Mirassol.