Mirassol supera Athletico-PR nos pênaltis e avança na Copa São Paulo

O Mirassol se classificou neste domingo às oitavas de final da Copa São Paulo ao acabar com os 100% de aproveitamento do Athletico-PR com uma vitória por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal, em duelo válido pela segunda fase, que foi disputado em Tupã.

Enquanto os athleticanos se despedem da competição, o Mirassol aguarda o duelo entre Ferroviária e São Paulo, que se enfrentam ainda neste domingo, às 21h45, para descobrir seu próximo adversário.

Em Jaguariúna, o Figueirense goleou o Trindade-GO por 4 a 1 e também garantiu classificação às oitavas de final. Antes, o time catarinense já tinha eliminado o campeão Flamengo. Outra vaga foi definida em Assis, onde o Rio Preto venceu o São José-RS por 1 a 0.

Até o momento, apenas um confronto das oitavas de final foi definido. O Guarani, que eliminou o Internacional-RS com uma goleada por 5 a 0, vai encarar o Botafogo, que avançou a bater o América-MG por 1 a 0.

Confira os resultados deste domingo pela terceira fase da Copa São Paulo:

América-MG 0 x 1 Botafogo

Internacional 0 x 5 Guarani

Rio Preto 1 x 0 São José-RS

Trindade-GO 1 x 4 Figueirense

Mirassol 2 (4) x (2) 2 Athletico-PR