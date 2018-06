Mirassol supera São Caetano no ABC e comemora a primeira vitória no Paulistão

O Mirassol conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao bater o São Caetano, por 2 a 0, nesta noite de domingo, no estádio Anacleto Campanella, por 2 a 0. O time do interior vinha de duas derrotas e dois empates e aparece com cinco pontos, na lanterna do Grupo D. O time do ABC chegou à sua quarta derrota, soma apenas três pontos e ocupa a lanterna do Grupo B. Além disso, é o 15.º colocado e seria rebaixado se a competição terminasse agora.

Pressionado por acumular três derrotas em quatro jogos, o São Caetano sabia que seria necessário sair para jogo, ir ao ataque para buscar os gols. Mas encontrou o Mirassol bem postado na defesa e com bom toque de bola. Tanto que abriu o placar aos 35 minutos. Após cruzamento vindo da direita, Jesiel cabeceou no travessão. No rebote, a bola tocou na perna de Marlon Farias e entrou.

Para o segundo tempo, o time do ABC voltou mais ligado em busca do empate. Chiquinho teve a chance de marcar aos oito minutos, quando cobrou falta e Fernando Leal defendeu. O visitante respondeu com Gilsinho chutando de fora da área no alto, exigindo que Helton Leite espalmasse por cima do travessão, aos 18 minutos.

Mas o domínio das ações estava com o São Caetano, que voltou a ter outra chance com Chiquinho aos 21 minutos. Após receber passe de Alex Reinaldo, ele cortou um zagueiro e bateu forte. Mas Fernando Leal rebateu para frente e defendeu no rebote.

E São Caetano pagou o preço pela sua ineficiência ofensiva. Após um tiro de meta de Fernando Leal, o lateral Alex Reinaldo perdeu a bola que sobrou para Zé Roberto. Ele fez a finta na frente de Domingues e chutou em curva no canto esquerdo de Helton Leite: 2 a 0, selando o placar final.

Os dois times voltam a campo no sábado de carnaval. O São Caetano vai receber o Red Bull Brasil, às 19 horas, mesmo horário em que o Mirassol vai enfrentar o líder e invicto Palmeiras, em casa.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 0 X 2 MIRASSOL

SÃO CAETANO - Helton Leite; Alex Reinaldo, Domingues, Sandoval e Bruno Recife; Régis (Diego Rosa), Esley (Ferreira), Vinícius Kiss (Paulinho) e Chiquinho; Carlão e Marlon. Técnico: Luís Carlos Martins.

MIRASSOL - Fernando Leal; Danilo Boza, Jesiel, Edson Silva e Marlon Farias; Wellington Reis(Djavan), Paulinho (Luís OYama), Léo Baiano e Rodolfo; Douglas Baggio e Gilsinho (Zé Roberto). Técnico: Moisés Egert.

GOLS - Marlon Farias, aos 35 minutos do primeiro tempo; Zé Roberto, aos 31 do segundo.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Régis, Bruno Recife, Carlão e Esley (São Caetano); Marlon Farias e Jesiel (Mirassol).

RENDA - R$ 14.990,00.

PÚBLICO - 1.939 torcedores.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).