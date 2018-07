Mirassol surpreende e faz 4 a 0 no Guaratinguetá

GUARATINGUETÁ - Se forem consideradas as chances de gols criadas, a derrota do Guaratinguetá para o Mirassol, por 4 a 0, nesta quarta-feira, teria sido muito injusta. Mas o time visitante mostrou eficiência nas finalizações e comemorou a sua segunda vitória no Campeonato Paulista, nesta noite, pela sexta rodada, do Estádio Dario Leite Rodrigues, no Vale do Paraíba.

Com o resultado, o Mirassol melhorou a sua posição na tabela, agora com oito pontos, no oitavo lugar. Por outro lado, o Guaratinguetá permanece com apenas três pontos, na zona de rebaixamento.

Como buscava a reabilitação da derrota para o Linense, por 4 a 2, o Guaratinguetá começou o jogo na base da pressão, buscando o ataque e os gols. Depois de dominar as ações no meio campo, o time da casa passou a criar chances reais para abrir o placar, mas esbarrou nas grandes defesas do goleiro Fernando Leal e na falta de sorte de seus atacantes.

O gol do Guaratinguetá parecia maduro, mas num contra-ataque o Mirassol abriu o placar. Márcio Careca lançou Henrique Dias entre os dois zagueiros, o atacante invadiu a área e bateu cruzado, aos 25 minutos. O segundo foi parecido. Xuxa lançou Sérgio Manoel pelo lado esquerdo da área e ele bateu cruzado.

Na volta para o segundo tempo, o Mirassol passou a administrar o jogo. O Guará continuou criando chances. Mas o sonho de reação praticamente acabou aos 21 minutos, quando o zagueiro Padovani foi expulso pelo segundo amarelo.

Com um a menos, não houve como o Guaratinguetá evitar a derrota e nem as vaias e protestos de seus torcedores. Para piorar, aos 36 minutos, em jogada de habilidade, o meia Xuxa ampliou. Ele pegou a bola na grande área, driblou dois adversários e tocou no canto esquerdo de Jaílson. E aos 42 minutos, após cruzamento da direita, Preto desviou de cabeça e decretou a goleada.

No fim de semana, pela sétima rodada, o Mirassol vai receber a Ponte Preta, sábado, às 19h30. No domingo, às 17 horas, o Guaratinguetá vai enfrentar o Oeste, em Itápolis.

GUARATINGUETÁ 0 x 4 MIRASSOL

GUARATINGUETÁ - Jaílson; Rafael (Pedro Henrique), Valter, Padovani e Fábio Gaúcho (Fernando); Éverton, Pio, Charles Vagner e Rick (Aloísio); Lúcio Flávio e Marcinho. Técnico - Vilson Tadei.

MIRASSOL - Fernando Leal; Eric, Matheus Ferraz, Dezinho e Márcio Careca; Sérgio Manoel, Alex Silva (Acleisson), Gilsinho e Xuxa; Henrique Dias (Malaquias) e Borebi (Preto). Técnico - Ivan Baitello.

GOLS - Henrique Dias, aos 25, e Sérgio Manoel, aos 36 minutos do primeiro tempo; Xuxa, aos 36, e Preto, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilson Luiz Seneme.

CARTÕES AMARELOS - Alex Silva, Mateus Ferraz e Acleisson.

CARTÃO VERMELHO - Padovani.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 1.291 pagantes.

LOCAL - Estádio Dario Leite Rodrigues, em Guaratinguetá.