Mirassol vence a Aparecidense e garante o primeiro acesso à Série C em 2021

O Mirassol-SP é o primeiro clube a garantir o acesso no Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Neste sábado venceu por 3 a 2 a Aparecidense-GO, em Aparecida de Goiânia (GO), e confirmou a sua vaga nas semifinais com duas vitórias. Além de seguir atrás do título, o time paulista já tem vaga garantida na Série C de 2021.

O Mirassol já tinha vencido em casa, também por 2 a 1 e de virada, e podia jogar pelo empate para avançar. Mas saiu atrás com um gol de Alex Henrique, de cabeça, no primeiro tempo. A virada aconteceu na etapa final, com gols de Vinícius, aos 28, e de Lucas Silva aos 33.

A Aparecidense empatou com Marcos Paulo, de cabeça, aos 43 minutos e até o final fez uma forte pressão. Mas não conseguiu a vitória, que levaria a definição da vaga para os pênaltis. Nos acréscimos, João Marcos, em cobrança de pênalti, marcou o gol da vitória do Mirassol.

Dirigido por Eduardo Baptista, técnico revelado pelo Sport e que passou por clubes como Ponte Preta, Palmeiras e Athletico-PR, o Mirassol fez uma campanha regular e soube tirar proveito da disputa do mata-mata a partir da segunda fase.

O Mirassol já disputou a Série C duas vezes, a última em 2008, mas naquela época ainda não existia o novo formato nacional com quatro divisões. Agora o clube tem um calendário anual porque nos primeiros meses vai disputar o Campeonato Paulista. No Estadual de 2020, eliminou o São Paulo nas quartas de final e parou no Corinthians na semifinal.

Os outros três semifinalistas vão ser definidos neste domingo. A melhor vantagem é do Novorizontino-SP, que vai receber o Fast Clube-AM podendo empatar porque ganhou em Manaus por 1 a 0. Mesmo tendo vencido no Ceará, o Floresta-CE vai ter trabalho para manter a vantagem de 2 a 0 sobre o América-RN, que vai atuar na Arena das Dunas, em Natal.

O jogo mais equilibrado será disputado no interior do Piauí entre Altos-PI e Marcílio Dias-SC, que empataram por 1 a 1 em Santa Catarina. Quem vencer vai ficar com a vaga.

Confira a rodada de volta das quartas de final da Série D:

Sábado

Aparecidense-GO 2 x 3 Mirassol-SP (ida: 1 x 2)

Domingo

15h45

Altos-PI x Marcílio Dias-SC (ida: 1 x 1)

16 horas

Novorizontino-SP x Fast Clube-AM (ida: 1 x 0)

América-RN x Floresta-CE (ida: 0 x 2)