Mirassol vence Ituano e avança à final do Troféu do Interior do Paulistão

O Mirassol garantiu na noite deste sábado a classificação para a final do Troféu do Interior do Paulistão. A vaga veio com uma vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, em jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

Com o resultado, o time mirassolense chegou aos seis pontos e garantiu a primeira colocação do Grupo 1. Agora, prepara-se para enfrentar a Ponte Preta, que se classificou na liderança do Grupo 2. Os dois vão fazer jogos de ida e volta para decidir o título. O Ituano, por sua vez, encerra a participação na segunda colocação do Grupo 2, com quatro pontos.

O primeiro tempo foi desenhado com o Mirassol bastante recuado e o Ituano se esforçando para perfurar a defesa. Quando conseguiu chegar com perigo, o time de Itu esbarrou em boas defesas do goleiro Igor. A partida correu sem grandes alterações nas posturas das equipes e foi para o intervalo com o zero no placar.

Na etapa complementar, o Ituano deu sinais de desmotivação e viu o Mirassol chegar com perigo em algumas oportunidades. Raul derrubou Luís Oyama na área e o árbitro marcou pênalti para os visitantes.

Na cobrança, Alison bateu com categoria e converteu, aos 35 minutos. Ainda deu tempo de marcar o segundo, no último lance do jogo, aos 48 minutos, quando Luís Oyama chutou com categoria para ampliar.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 x 2 MIRASSOL

ITUANO - Vagner; Igor, Léo, Ricardo Silva e Raul (Ronaldo); Baralhas, Correa, Juninho (Guilherme) e Giba; Claudinho (Martinelli) e Júnior Santos. Técnico: Vinícius Bergantin.

MIRASSOL - Ygor; Danilo Boza (Guilherme Castilho), Wellington, Edson Silva e Willian Simões; Léo Baiano, Luís Oyama, Paulinho e Xuxa (Lucas Rodrigues); Alison (Jesiel) e Gilsinho. Técnico: Moisés Egert.

GOLS - Alison (pênalti), aos 35, e Luís Oyama aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilsinho (Mirassol); Guilherme (Ituano).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias.

RENDA - R$ 12.690,00.

PÚBLICO - 520 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).