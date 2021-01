Mirassol vence o Floresta em Fortaleza e fica a um empate do título da Série D

O Mirassol deu um importante passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste sábado, o time paulista visitou o Floresta-CE, em Fortaleza, e venceu por 1 a 0, com gol de Netto, já no segundo tempo. O jogo seria realizado no Castelão, que de manhã registrou um incêndio. Por isso, foi transferido ao estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, que pertence ao Ceará.

A partida de volta será no próximo sábado, às 16h, no estádio José Maria de Campos Maia. O time joga por um empate para ser campeão. O Floresta precisa vencer por um gol de diferença para levar a definição aos pênaltis. Se vencer por dois ou mais, leva o título no tempo normal. Além dos finalistas, Novorizontino e Altos-PI também garantiram o acesso à Série C em 2021.

Os times começaram o jogo com muita movimentação, mas pecando nas finalizações. O Floresta tentou com Thalison e o Mirassol com Fabrício Daniel. O Floresta teve outra boa oportunidade com Núbio Flávio, mas Jeferson fez boa defesa.

Nos últimos minutos, Cássio Gabriel assustou e quase abriu o placar a favor do time paulista. Ele invadiu a área e chutou cruzado, mas para fora. O time cearense também respondeu com tentativas de cruzamento de Núbio Flávio, mas o setor defensivo do Mirassol afastou bem.

O segundo tempo começou com Mirassol levando perigo com Netto. Ele recebeu cruzamento e exigiu grande defesa do goleiro Douglas Dias. Aos sete minutos, Netto apareceu de novo ao chutar forte, mas parou novamente no goleiro.

A pressão funcionou. Aos 19 minutos, o time paulista conseguiu abrir o placar. Netto chutou sem força, de fora da área, mas conseguiu abrir o placar. Aos 27, o Floresta quase empatou com Alisson, que desviou de cabeça e mandou na rede, pelo lado de fora. O Mirassol ainda teve mais duas chances na parte final e poderia ter ampliado o placar.