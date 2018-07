Mirassol vence São Bernardo fora de casa e segue invicto no Paulistão

Único clube invicto no Campeonato Paulista, o Mirassol visitou o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, na tarde desta quarta-feira e se manteve imbatível no torneio. Com gol de Xuxa na primeira etapa, o Mirassol venceu os mandantes por 1 a 0 e garantiu mais três pontos.

Com a vitória, o Mirassol segue embalando seu melhor início de Paulistão e lidera o Grupo D e a classificação geral com 13 pontos ganhos somados em cinco rodadas. O São Bernardo soma seis pontos, fora da zona de classificação do Grupo A.

O jogo começou em um ritmo mais lento e esquentou após os 20 minutos. A partir daí, ambas as equipes tiveram boas chances de gol, pelo menos duas para cada lado. Quem aproveitou foi o Mirassol, aos 33 minutos. Wellinton Júnior recebeu bom passe dentro da área e dividiu com o goleiro Daniel, a bola sobrou para Xuxa, que apenas precisou empurrar para o fundo das redes.

Debaixo de chuva, o jogo ficou mais pegado na segunda etapa. As chances diminuíram e houve uma expulsão para cada lado, de Anderson Conceição, do São Bernardo e Tony, do Mirassol. No curto espaço de tempo em que ficou com um jogador a mais em campo, o Mirassol teve algumas chances de ampliar, mas não aproveitou. Assim, ficou nisso, com a sua vitória por 1 a 0.

As duas equipes voltarão a campo no próximo sábado, às 19h30, pela sexta rodada do Paulistão. O Mirassol receberá o Corinthians no Estádio José Maria de Campos Maia. Já o São Bernardo visitará a Ponte Preta, em Campinas, no Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 1 MIRASSOL

SÃO BERNARDO

Daniel; Eduardo, Edimar, Anderson Conceição e Breno (Patrick Vieira); Geandro, Vinícius Kiss e Rafael Costa (Paulo Marcelo); Edson, Rodolfo e Walterson (Marcinho). Técnico: Sérgio Vieira.

MIRASSOL

Vagner; Tony, Wallace, Edson Silva e Raul; Paulinho, Willian, Xuxa (Mário Sérgio) e Welinton Júnior (Bruno Sávio); Rodolfo (Carlos Alberto) e Zé Roberto. Técnico: Moisés Egert.

GOL

Xuxa, aos 33 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO

Sakun Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS

Edimar e Anderson Conceição (São Bernardo); Tony e Zé Roberto (Mirassol).

CARTÕES VERMELHOS

Anderson Conceição (São Bernardo); Tony (Mirassol)

RENDA

R$ 18.110,00

PÚBLICO

1.971 pagantes

LOCAL

Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).