Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Paulista

Mirassol e Palmeiras jogam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Paulista. A partida será no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e vale pela antepenúltima rodada da primeira fase. O jogo terá transmissão da TV e minuto a minuto do Estado.

Onde assistir Mirassol x Palmeiras?

Mirassol x Palmeiras terá transmissão no canal Premiere e acompanhamento em tempo real no Estado. No último ano as duas equipes se enfrentaram pelo Estadual também no estádio José Maria de Campos Maia, com vitória do Palmeiras por 2 a 0, gols de Borja e Dudu. Os dois jogadores, no entanto, devem ser poupados da partida deste sábado.

O time do técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar uma formação bastante modificada, para dar descanso aos titulares que na última quarta-feira entraram em campo pela Copa Libertadores. No Campeonato Paulista, os dois times fazem campanhas bem opostas.

O Palmeiras não perde há quatro rodadas, com duas vitórias e depois empates. A equipe alviverde lidera o grupo e está perto de confirmar a classificação para a próxima fase. Já o Mirassol, luta contra o rebaixamento e nos quatro últimos compromissos, ganhou um e perdeu três, incluindo o último, por 2 a 0, para o São Caetano.