Misael e Saimon treinam entre os titulares no Grêmio O volante Misael e o zagueiro Saimon deverão ser as principais novidades do Grêmio na partida contra o São José, sábado, no Estádio Passo D''Areia, em Porto Alegre, válida pela oitava rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Nesta terça-feira, eles trabalharam entre os titulares em treino tático realizado no campo suplementar do Estádio Olímpico.