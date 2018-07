Mistura de ritmos agitará encerramento no Maracanã

Será um show de R$ 7 milhões essencialmente musical, e o público terá a oportunidade de ver cantores de destaque em vários estilos tipicamente brasileiros. Com o tema "Juntos num só ritmo", se apresentarão o sambista Arlindo Cruz, a dupla sertaneja Victor & Leo, Ivete Sangalo, representado o axé baiano, e Jorge Ben Jor, ícone da MPB.

Eles receberão o suporte da bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. O show terá duração de 18 minutos e pretende exaltar o espírito alegre do brasileiro. Além dos artistas, 1.250 voluntários, selecionados entre sete mil candidatos, vão participar da festa.

Os organizadores aconselham fortemente que o público chegue com antecedência. Para isso, os portões serão abertos às 15 horas, uma hora antes do habitual com relação ao horário do pontapé inicial. A indicação das autoridades públicas é utilizar o transporte público, principalmente o metrô e o trem, que deixarão os torcedores próximos ao estádio.

Quem deixar para chegar próximo ao horário do jogo poderá ter problemas. Duas manifestações estão agendas para o entorno do Maracanã. Uma é organizada pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíada, que critica a privatização do estádio e a derrubada do Parque Aquático Júlio Delamare e do estádio de atletismo Célio de Barros. Outra pretende se reunir mais tarde e encontrar o outro protesto às portas do local da partida.

Um inédito efetivo policial está de prontidão, com mais de 11 mil policias militares trabalhando nas cercanias do Maracanã e montando cordões de isolamento num raio de 2 km da arena. Só entrarão nesse perímetro aqueles que estiverem com os ingressos para a final. Além do aparato da polícia, 7,4 mil militares das Forças Armadas vão se posicionar em pontos estratégicos da cidade.