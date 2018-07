Mitroglou deve defender a Grécia em 'decisão' na terça

"Ele parece pronto para o último confronto da chave. Ele vai passar por mais testes, mas tudo indica que vai ficar bem", afirmou um porta-voz da entidade nesta sexta. A presença de Mitroglou será importante para a Grécia porque o país precisa da vitória na última rodada para se classificar.

Com apenas um ponto no Grupo C, a Grécia tem de vencer a seleção africana e torcer para que o Japão não ganhe da já classificada Colômbia na outra partida da chave. Qualquer combinação de resultados diferente elimina o país do Mundial.

O problema é que os gregos ainda não fizeram nenhum gol no torneio, uma vez que perderam na estreia por 3 a 0 para os colombianos e empataram por 0 a 0 com os japoneses na partida seguinte. A marca negativa pode ter relação com o desfalque de Mitroglou na estreia e com a sua substituição no início do segundo jogo. Ele é o atleta mais caro da história do futebol grego, comprado em janeiro deste ano por 15 milhões de euros pelo Fulham.