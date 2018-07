Mitroglou deve estar pronto para defender Grécia contra Costa do Marfim O atacante da seleção grega Kostas Mitroglou, que foi substituído depois de tomar uma pancada no empate contra o Japão pelo Grupo C da Copa do Mundo na quinta-feira, estará pronto a tempo para a última partida da sua equipe na primeira fase, contra a Costa do Marfim, disse um representante da seleção grega.