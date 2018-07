Mitroglou é incluído em convocação prévia da Grécia para Mundial

ATENAS - O atacante Kostas Mitroglou, do Fulham, que praticamente não jogou este ano devido a uma lesão no joelho, foi incluído na convocação preliminar de 30 jogadores da Grécia anunciada a contra gosto pelo técnico Fernando Santos, nesta quarta-feira.

Santos havia dito que não anunciaria seu elenco provisório, apenas a escolha final de 23 jogadores, em 19 de maio. No entanto, após a circulação na mídia de uma lista errada, o treinador português acabou divulgando a relação de jogadores.

Mitroglou, que era do Olympiakos Piraeus e foi contratado pelo clube londrino por 11 milhões de libras (18,52 milhões de dólares) em janeiro, disputou apenas três jogos pelo clube, que acabou rebaixado.

No entanto, seus três gols na vitória de 4 x 2 sobre a Romênia na repescagem garantiram a classificação da Grécia para a Copa do Mundo e confirmaram sua vaga na convocação.

Seu companheiro de clube Giorgos Karagounis, capitão da Grécia com 132 partidas, mas que jogou apenas 14 vezes pelo Fulham na temporada, foi convocado, assim como os também experientes Kostas Katsouranis e Georgios Samaras. A Grécia enfrenta Colômbia, Costa do Marfim e Japão no Grupo C do Mundial no Brasil.

Veja a lista de convocados:

Goleiros - Orestis Karnezis (Granada), Panaglotis Glykos (PAOK), Stefanos Kapino (Panathinaikos), Alexandros Tzorvas (Apollon Smyrnis)

Defensores - Avraam Papadopoulos, Kostas Manolas, Giannis Maniatis, Jose Holebas (todos os Olympiakos), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund), Giorgios Tzavellas (PAOK), Loukas Vyntra (Levante), Vasilis Torosidis (Roma), Nikos Karabelas (Levante), Vangelis Moras (Hellas Verona)

Meio-campistas - Alexandros Tziolis (Kayserispor), Andreas Samaris (Olympiakos), Kostas Katsouranis (PAOK), Giorgos Karagounis (Fulham), Panagiotis Tachtsidis (Torino), Ioannis Fetfatzidis (Genoa), Kostas Fortounis (Kaiserslautern), Lazaros Christodoulopoulos (Bologna) Panagiotis Kone (Bologna), Nikos Karelis (Panathinaikos)

Atacantes - Dimitris Salpingidis (PAOK), Giorgios Samaras (Celtic), Konstantinos Mitroglou (Fulham), Theofanis Gekas (Konyaspor), Stefanos Athanasiadis (PAOK), Dimitris Papadopoulos Atromitos)