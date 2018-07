Mkhitaryan desfalca Manchester United na final da Copa da Liga Inglesa

O técnico José Mourinho sofreu uma importante baixa para a final da Copa da Liga Inglesa, entre o Manchester United e o Southampton, no domingo, em Wembley. O meia-atacante Henrikh Mkhitaryan foi vetado da partida por ter se machucado no duelo contra o Saint-Étienne, na quarta, pela Liga Europa.

Mkhitaryan sofreu uma lesão no tendão na partida em que balançou as redes e deixou sua marca, ajudando o United a avançar às oitavas de final da competição europeia. Mourinho confirmou a baixa nesta sexta e não revelou o tempo de recuperação do jogador.

O treinador também perdeu o meia Michael Carrick na partida do meio de semana, por conta de uma contusão na panturrilha. Porém, mostrou boa recuperação na quinta e na sexta e, segundo Mourinho, está disponível para a partida decisiva do fim de semana. Já o zagueiro Phil Jones ainda é dúvida. O jogador se recupera de problema físico e será reavaliado neste sábado.

Em compensação, Mourinho terá o retorno do atacante Wayne Rooney. Desfalque na Liga Europa, ele está totalmente recuperado de lesão e será opção para o treinador no domingo. "Wayne está bem, está treinando com o time. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Saint-Étienne porque ainda não estava pronto. Sem qualquer dúvida, ele estará na partida", garantiu o treinador do United.

Outros reforços do time de Manchester são o meia Ander Herrera e o zagueiro Eric Bailly. Ambos cumpriram suspensão no duelo válido pela Liga Europa e estarão disponíveis para voltar ao time no fim de semana.