Mkhitaryan marca, Manchester bate Tottenham e encerra sequência de empates

Vindo de três empates seguidos, o Manchester United finalmente se recuperou no Campeonato Inglês. Jogando no Old Trafford neste domingo, a equipe do técnico José Mourinho contou com mais um gol do armênio Mkhitaryan para vencer o Tottenham por 1 a 0 num dos duelos mais aguardados desta 15.ª rodada.

Boa parte do mérito do gol, entretanto, foi de Ander Herrera. O espanhol roubou bola na linha do meio campo, ajeitou e enfiou para o atacante, que recebeu já nas costas da zaga. Ele só adiantou a bola e bateu forte para abrir o placar aos 29 minutos do primeiro tempo.

Depois de ficar mais de dois meses encostado no elenco do Manchester, Mkhitaryan marcou gol pela segunda partida seguida, tendo, antes, dado assistências em dois jogos. Não à toa, agora Rooney agora é banco. O problema é que o armênio saiu de campo machucado, já no fim do jogo.

Com a vitória, a segunda em dois meses e meio, o Manchester United chegou aos 24 pontos, ainda no sexto lugar, mas agora a três do Tottenham, que tem 27. Manchester City e Liverpool, diretamente à frente, têm 30.

Também neste domingo, o Southampton venceu o Middlesbrough por 1 a 0, em casa. O marroquino Boufal fez o gol do jogo e levou a equipe aos 20 pontos, no 10.º lugar. O tem 15, em 16.º lugar.