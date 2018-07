Mkhitaryan marca, mas Manchester United é goleado pelo Dortmund na China

O reencontro de Henrikh Mkhitaryan com o Borussia Dortmund foi longe do desejado. Nesta sexta-feira, o meia armênio até marcou um gol, mas viu o seu novo clube, o Manchester United ser goleado por 4 a 1 pelo time alemão, em amistoso disputado na China, em Xangai. E quem brilhou mesmo foi Gonzalo Castro, autor de dois gols.

A partida, de caráter amistosa, foi válida pela International Champions Cup, um torneio amistoso de pré-temporada, que reúne alguns dos principais clubes do futebol europeu para duelos na China, nos Estados Unidos, na Austrália e também em países do Velho Continente.

O compromisso foi o segundo do português José Mourinho no comando do Manchester United. Ele havia estreado com vitória em amistoso diante do Wigan, por 2 a 0, num duelo em que utilizou dois dos reforços que chegaram ao clube nas últimas semanas, casos de Mkhitaryan e Eric Bailly.

O zagueiro marfinense, aliás, foi um dos seis jogadores que atuaram durante os 90 minutos. Como é tradicional nesse momento da pré-temporada, os técnicos realizam várias mudanças nos times. Assim, só Juan Mata, Ander Herrera e Luke Shaw, além de Baily, não foram trocados no time inglês. Já no Dortmund, apenas o goleiro Roman Weidenfeller e Gonzalo Castro atuaram o tempo todo.

Quem se deu melhor em campo quando os times ainda não haviam sido modificados foi o Dortmund, que abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols marcados por Gonzalo Castro, aos 19, e Pierre-Emerick Aubameyang, em pênalti convertido aos 36 minutos.

Na etapa final, Ousmane Dembele fez o terceiro gol do Dortmund, aos 12. Mkhitaryan ainda diminuiu para o United aos 14, mas Gonzalo Castro voltou a marcar aos 41 minutos, definindo a goleada por 4 a 1 do clube alemão.

O próximo compromisso do Manchester United na pré-temporada vai ser na segunda-feira, em Pequim, diante do rival Manchester City. O City também será o próximo adversário do Dortmund, na quinta-feira, em Shenzhen.