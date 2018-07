Mo Farah indica aposentadoria das pistas após disputar Mundial em casa em 2017

Bi campeão mundial e bicampeão olímpico tanto nos 5.000m quanto nos 10.000m, Mo Farah está cada vez mais perto da aposentadoria das pistas. Nesta segunda-feira, o corredor britânico voltou a indicar que deve parar de competir em provas de fundo depois do Mundial de Londres, em agosto do ano que vem. Depois disso, vai apostar nas maratonas.

"(O ano de) 2017 provavelmente vai ser meu último ano competindo na pista, então estou realmente ansioso de correr em frente aos meus fãs em Londres", disse Farah, em promoção à etapa londrina de Diamond League, em 9 de julho do ano que vem.

Será a última oportunidade para quem ainda sonha em ver o britânico correndo diante dos seus torcedores. Ele ainda vai voltar ao Estádio Olímpico de Londres em agosto, para o Mundial de Atletismo, mas todas as datas em que Mo Farah correrá já estão com ingressos esgotados.

"O Estádio Olímpico me traz grandes memórias e com o Mundial voltando para Londres no próximo ano vai ser legal correr aqui em julho no Anniversary Games", comentou o fundista, em referência à etapa da Diamond League que festeja, todo ano, o aniversário de realização dos Jogos de Londres.