Moacir deixa o Corinthians e volta para o Sport

Revelado pelo Central de Caruaru, Moacir chegou ao Sport no segundo semestre de 2008. No ano seguinte, foi um dos destaques de equipe rubro-negra na Copa Libertadores, chamando a atenção do Corinthians, que o contratou ao final da temporada.

Improvisado na lateral-direita, não conseguiu substituir Alessandro à altura nas vezes em que foi exigido. Com a chegada de Weldinho, contratado junto ao Paulista de Jundiaí, a saída de Moacir já era dada como certa. Só faltava um interessado.

No Sport, Moacir deve voltar a atuar no meio-campo, posição carente no elenco do técnico Hélio dos Anjos. De acordo com o clube pernambucano, o jogador será apresentado nos próximos dias.