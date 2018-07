Moacir Junior deixa o comando técnico do Boa na Série B do Brasileiro A derrota para o América-MG por 2 a 0, sofrida na última sexta-feira, rendeu a perda do cargo do técnico Moacir Júnior no Boa. Na tarde deste domingo, ele se reuniu com a diretoria e pediu para deixar o comando. Ele ficou à frente do time por sete rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro e deixou o clube na vice-lanterna, com apenas 12 pontos. Seu substituto deve ser Nedo Xavier, ex-Paraná, e que já dirigiu o time em outras oportunidades.