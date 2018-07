Modesto avisa que Santos usará reservas na Copa do Brasil

A equipe do Santos se prepara para uma longa maratona na semana que vem. Não por excesso de jogos, mas sim pela distância que o clube terá de atravessar para jogar. Após enfrentar o São Bento no sábado, às 18h30, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o time terá que encarar o Santos do Amapá, na quinta-feira, no Estádio Zerão, no Macapá, jogo em que o presidente Modesto Roma Júnior admite que sua equipe pode atuar com uma formação reserva.

"Vamos jogar no Macapá, que é bem mais longe que Buenos Aires. Tenho um elenco grande e não preciso colocar o Gabriel ou o Ricardo Oliveira. Não se esqueça que tenho um jogo na semana seguinte, após passar pelo São Bento, e não posso arriscar. Se o São Bento ganhar, podemos jogar com o time principal", explicou o dirigente.

Além da distância até a capital do Amapá, outro problema é o retorno para Santos. "A volta é às 18 horas de sexta-feira, pois só tem um horário de voo. Temos que ter responsabilidade, como outros deveriam ter também", disse.

O dirigente aprovou o fato da partida contra o São Bernardo ser no sábado. "Às 18h30 agradou, sim. Para Santos, é um horário bom. Ruim é domingo às 11h ou 19h30, que já foi todo mundo embora de Santos. Quarta-feira, às 22h, também não é bom", analisou.