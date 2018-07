Modesto confirma proposta de R$ 45 milhões para renovar com Lucas Lima

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, revelou as bases da proposta de renovação feita ao meia Lucas Lima: R$ 45 milhões em três anos de contrato. Isso significa um salário mensal da ordem de R$ 1,25 milhão para continuar na Vila Belmiro. A informação foi dada pelo presidente santista ao programa Fox Sports Rádio na tarde desta terça-feira após o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista 2018.

Antes de revelar os valores, Modesto declarou que não faria loucuras pela permanência do principal jogador santista. "Nós queremos que o Lucas permaneça dentro dos padrões do Santos. Temos responsabilidade na gestão e não vamos fazer loucura. Se ele quiser ficar, estamos de portas abertas. Se ele quiser sair, ele pode ir ser feliz em qualquer clube, mas a gente quer que o Lucas Lima permaneça", disse o mandatário.

O jogador interessa ao Palmeiras. "Acredito que não só o Palmeiras (tem interesse). Pergunta ao presidente do São Paulo se o Lucas Lima não interessa a eles. Pergunta ao presidente do Corinthians, do Cruzeiro, do Inter... É um jogador que, livre, vai interessar a várias equipes, inclusive ao Palmeiras. Mas para ele estar livre precisa não renovar o contrato dele, não sei como está o andamento dele com a renovação com o Santos, e também tem a opção de permanecer no Brasil", afirmou o diretor de futebol Alexandre Mattos.

O presidente santista disse ainda que não se preocupa com o assédio do Palmeiras. "Ele fica no Santos até 31 de dezebro, depois e decisão dele. É uma negociação entre duas partes, vai se encaminhar para o que é melhor para as duas partes. A proposta está feita. Eu e o Mauricio (Galiotte, presidente do Palmeiras) conversamos todos os dias e temos um profundo respeito. Ele quer o melhor para o Palmeiras e eu, para o Santos."

Principal jogador do Santos nas últimas temporadas, o meia está em má fase. O jogador alternou bons e maus momentos ao longo do ano e marcou apenas um gol no Campeonato Brasileiro (contra o Corinthians, na Vila Belmiro). Por outro lado, o meia soma dez cartões amarelos. Lucas Lima foi o mais vaiado no empate do Santos por 2 a 2 diante do Vitória nesta segunda-feira, no Pacaembu.