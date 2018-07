Modesto confirma Paulinho perto do Santos, mas descarta Marquinhos Gabriel

O atacante Paulinho, do Flamengo, deverá ser o primeiro reforço do Santos para a temporada 2016. O jogador, que causou polêmica ao postar uma foto com a camisa do Corinthians, é um pedido do técnico Dorival Júnior, que quer no elenco um atleta com a característica de atuar aberto pelas pontas.

Nesta terça-feira, em evento em que o Santos anunciou uma parceria com a Portuguesa Santista para a quarta divisão do Campeonato Paulista, o presidente alvinegro, Modesto Roma Júnior, confirmou que a transação está perto de um final feliz.

"Eu conversei com o (Eduardo) Bandeira de Mello (presidente do Flamengo) sobre o Paulinho. A coisa está encaminhada, estamos acertando os últimos detalhes", contou Modesto à ESPN Brasil, confirmando que o clube ainda espera a assinatura do contrato para anunciar o reforço.

Paulinho não está mais nos planos do Flamengo e, na reta do Brasileirão, chegou a ser afastado por indisciplina. Ele e outros atletas, depois apelidados de "Bonde da Stela" saíram de um treino direto para uma festa e geraram desconforto com a direção e com a torcida. O Santos acredita que pode recuperar o atacante.

Se Paulinho está de chegada, Marquinhos Gabriel se despede. O meia-atacante, que fez boa temporada, não deverá ter seu contrato renovado. Ele tem seus direitos federativos presos ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, que pede alto para cedê-lo mais uma vez, desta vez em definitivo.

"A proposta ao Santos é no valor de 4 milhões de dólares, pagamento parcelado, mas não recebemos nenhuma resposta. Acho que é difícil que a gente consiga encaminhar alguma coisa", explicou Modesto à ESPN.

"Sonhar a gente sempre sonha, mas acho que é muito difícil. Existem outras propostas para os detentores dos direitos federativos e acho que não será possível manter o Marquinhos, mas vamos trabalhar para repor com a melhor qualidade possível", detalhou também à TV Bandeirantes. O Corinthians está interessado e deve levar o jogador com o dinheiro que receberá pela venda de Jadson.

Falando da atuação do Santos no mercado de transferência, Modesto foi questionado sobre a possibilidade do retorno de Robinho, que está na China, e deixou claro que a ideia é um "sonho de uma noite de verão", conforme suas palavras. "Adoraria ter o Robinho aqui, mas é difícil. O Santos só contrata o que ele pode pagar. Não tem mais aquela história de depois vê como que faz. Tem que ter planejamento."