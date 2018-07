Modesto viaja à Argentina para fechar contratação do atacante Barcos

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, viajou à Argentina na tentativa de fechar com o atacante Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio. O jogador atua no Vélez Sarsfield, mas pertence ao Sporting, de Portugal. A ideia do Santos é a de que o atacante seja uma "sombra" para Ricardo Oliveira, grande artilheiro do time e titular absoluto sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Barcos tem mais seis meses de contrato com o clube argentino, mas já negociava sua saída do Vélez. O Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores, também queria contratá-lo, mas as primeiras informações são as de que a proposta feita pelo Santos foi superior à do clube colombiano.

Modesto fez uma proposta oficial, se reuniu com empresário de Barcos e agora aguarda uma resposta do argentino. Barcos já teria aceitado a oferta santista e até acertado tempo de contrato. Entretanto, ele também precisa conseguir a sua liberação junto ao Vélez, que não deverá facilitar a saída do jogador sem ter uma boa compensação, até pelo fato da disputa destes dois clubes de peso do futebol sul-americano pelo atacante.

Rodrigão, que era o reserva de Ricardo Oliveira, deve deixar a Vila Belmiro. Antes de Barcos, o Santos tentou contratar Luis Fabiano, que deixou o Tianjin Quanjian, da China. O atacante, porém, pode fechar a sua ida para o Vasco.