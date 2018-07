Modificado, Flamengo inicia luta pelo quarto título da Copa do Brasil

O Flamengo começa nesta quarta-feira sua luta pelo quarto título da Copa do Brasil. A estreia da equipe carioca será no extremo sul do País, contra o Brasil de Pelotas, a partir das 22 horas. Se vencer por dois os mais gols de diferença, o time rubro-negro elimina a necessidade do jogo da volta - mas a partida promete ser dura.

No último treino antes da partida, Luxemburgo escalou a equipe titular com três alterações em relação ao time que vinha atuando. De saída do clube, Leo Moura será titular da lateral direita - Pará vai para a esquerda, na vaga de Thallyson. Eduardo da Silva assume a posição de Gabriel, enquanto Alecsandro entra na vaga de Everton. O meia ofensivo sofreu um edema na coxa esquerda e deve ser desfalque inclusive para o final de semana.

Assim, o Flamengo vai para o jogo com três atacantes. Eduardo e Marcelo Cirino jogarão abertos pelos flancos, enquanto Alecsandro ficará mais centralizado.

Quinto colocado no Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas é o time de maior torcida do interior do Rio Grande do Sul. A equipe não vence há três jogos no torneio estadual. O último triunfo foi sobre o Grêmio, fora de casa.