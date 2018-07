Modric acerta renovação de contrato com o Real Madrid até 2020

Uma das principais peças do estrelado meio de campo do Real Madrid, Luka Modric acertou nesta terça-feira sua permanência no clube. O jogador tinha contrato com o time madrilenho até 2018, mas renovou por mais duas temporadas e garantiu vínculo até junho de 2020.

Aos 31 anos, Modric é nome importante no meio de campo do Real, por cumprir uma função de transição da defesa para o ataque. Contratado em 2012 junto ao Tottenham como meia, desenvolveu fundamentos defensivos em Madri e passou a atuar um pouco mais recuado, muitas vezes como segundo volante.

Foi titular e nome fundamental nas últimas duas conquistas da Liga dos Campeões pelo Real, em 2014 e na última temporada. Revelado pelo Dínamo Zagreb, também é um dos principais destaques da seleção croata nos últimos anos. Atualmente, no entanto, está afastado por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

Garantir a permanência de alguns de seus principais nomes parece ter se tornado prioridade para o Real Madrid nas últimas semanas. Isso porque na quarta-feira passada, a equipe já havia acertado a prorrogação do vínculo de outro meio-campista, o alemão Toni Kroos, até 2022.