Modric celebra gol em vitória e prevê evolução da Croácia na sequência da Copa

Autor do gol de pênalti que sacramentou a vitória da Croácia por 2 a 0 sobre a Nigéria na estreia da Copa do Mundo da Rússia, neste sábado, o meia Luka Modric celebrou o resultado positivo conquistado em Kaliningrado e disse acreditar que a seleção irá evoluir no decorrer do torneio.

Eleito o melhor jogador da partida, o meia falou da possível melhora do futebol croata nas próximas partidas pois, apesar do triunfo conquistado com um gol em cada tempo, a equipe não jogou tudo que sabe contra os nigerianos.

"Acredito que a partir desta vitória vamos melhorar nosso jogo para continuar nossa jornada do jeito que planejamos antes de chegar aqui na Rússia", disse o meia do Real Madrid, da Espanha. "É um grande começo para a Croácia, merecemos vencer. A Nigéria jogou bem, mas nos fomos melhores. Estou feliz pelo gol de pênalti e satisfeito pela forma como bati", completou.

A vitória na estreia levou a seleção croata à liderança do Grupo D, à frente de Argentina e Islândia, que empataram no jogo de abertura da chave. Os argentinos serão os próximos adversários da Croácia, em duelo marcado para quinta-feira, em Nizhny Novgorod. O técnico Zlatko Dalic acredita que os rivais sul-americanos entrarão pressionados para a partida.

"Temos que ver as condições dos nossos jogadores. Claro, eles têm Messi, mas depois do jogo (empate contra a Islândia), a situação deles muda para o próximo jogo", avaliou o treinador.