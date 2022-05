Modric comemora retorno de Casemiro ao Real para jogo contra o City pela Liga dos Campeões

Depois de sofrer quatro gols no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester City, o Real Madrid espera corrigir seus erros defensivos com o retorno de Casemiro ao time titular nesta quarta, no Santiago Bernabéu. A volta do volante foi comemorada pelo croata Luka Modric, companheiro do brasileiro no meio-campo, e pelo técnico Carlo Ancelotti.

"A volta do Casemiro significa muita coisa. Ele é uma peça muito importante para o nosso jogo, é fundamental. Será muito bonito tê-lo outra vez conosco. Com certeza, ele vai nos ajudar a corrigir os erros que fizemos porque ele sempre faz isso em campo", exaltou Modric.

Casemiro ficou fora da derrota por 4 a 3, na semana passada, por conta de um problema muscular. Nesta terça, sua presença no segundo jogo da semifinal foi confirmada. "Ele vai nos ajudar, sua volta reforça o aspecto defensivo, que precisamos melhorar. É um aspecto muito importante, precisamos nos mover como bloco, ser mais compactos para evitar problemas", comentou Ancelotti.

Na semana passada, o City chegou a liderar o placar por dois gols de diferença em diferentes momentos da partida. Para esta quarta, o próprio Casemiro pediu atenção aos detalhes no time espanhol. "É uma semifinal. Sabemos que será decidida nos pequenos detalhes. O time que cometer menos erros sairá vitorioso. Não há favoritos. Não será fácil para nenhuma das duas equipes", disse o brasileiro.

Se tem o retorno de Casemiro, o treinador não poderá contar com Alaba, lateral que vinha atuando como zagueiro. Sem ele, Ancelotti deve formar a zaga com o brasileiro Éder Militão e Nacho Fernández.

O Real chegará ao jogo embalado pelo título espanhol confirmado no fim de semana passado. Dominante na Espanha, o clube quer agora garantir presença em mais uma final da Liga dos Campeões, torneio do qual é o recordista de títulos, com 13 troféus.