Modric desfalca Real Madrid em clássico na Liga dos Campeões

O técnico Carlo Ancelotti sofreu uma importante baixa para o clássico com o Atlético de Madrid que vai definir um dos semifinalistas da Liga dos Campeões. O volante Luka Modric sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante a partida contra o Málaga, no sábado, e virou baixa no Real Madrid para o clássico da próxima quarta-feira.

Pela avaliação do departamento médico do Real Madrid, Modric deve ficar até seis semanas afastado dos gramados. Desta forma, o volante não entrará mais em campo nesta temporada europeia, que será encerrada no fim de maio. Ele perderá, portanto, a semifinal da Liga dos Campeões, caso o Real se classifique, e a reta final do Campeonato Espanhol - apenas dois pontos separam seu time do líder Barcelona.

Modric se machucou ao levar uma pancada no joelho no início do segundo tempo contra o Málaga, em rodada do Espanhol. Ele precisou deixar o gramado de maca. Será a segunda vez na temporada que o volante vai desfalcar o Real. No início do ano, ele chegou a ficar três meses afastado devido a uma contusão muscular.

O volante não é a única preocupação de Carlo Ancelotti. No mesmo jogo deste sábado, o atacante Gareth Bale sentiu uma lesão muscular e é desfalque praticamente certo para o clássico da Liga dos Campeões. O clube espera por avaliação, a ser realizada provavelmente ainda neste domingo, para saber se Bale terá condições de jogo para a reta final da temporada.