Modric é investigado por perjúrio após depor sobre corrupção no futebol croata

O meia Luka Modric está sendo investigado por perjúrio pela Justiça da Croácia. Promotores do país iniciaram um inquérito contra o jogador do Real Madrid nesta segunda-feira por suposto falso testemunho em um caso de corrupção envolvendo alguns dos nomes poderosos do futebol do país.

Segundo a promotoria da cidade de Osijek, Modric mentiu em seu testemunho da terça-feira passada sobre seus acordos financeiros com Zdravko Mamic, ex-diretor do Dínamo Zagreb acusado de evasão de impostos e fraude fiscal. A princípio, o jogador não enfrentava qualquer acusação contra ele e apenas depunha como testemunha.

Após análise do caso, no entanto, a Justiça considerou que Modric cometeu perjúrio ao falar sobre sua transferência do Dínamo Zagreb para o Tottenham, em 2008. O jogador de 31 anos afirmou à corte que tinha um acordo com Mamic para pagar ao clube croata 50% dos cerca de 21 milhões de euros desembolsados pelo time londrino na época.

De acordo com a promotoria, no entanto, não havia qualquer acordo firmado em contrato entre Modric e Mamic. O jogador teria firmado um acerto privado retroativo com o dirigente, depois que sua negociação para o clube inglês já havia sido finalizada. Se for formalmente acusado e considerado culpado, o meia pode pegar até cinco anos de prisão.

As autoridades croatas acusam Mamic, seu irmão e treinador Zoran e outras duas pessoas, sendo uma delas Damir Vrbanovic, dirigente da Federação Croata de Futebol, de terem desviado 12 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) do dinheiro do Dínamo Zagreb desde 2008, além de não pagarem 1,6 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,6 milhões) em impostos. Todos os quatro acusados negaram as acusações contra eles.