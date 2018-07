Modric faz golaço e Croácia estreia com vitória sobre a Turquia

A Croácia de Luka Modric, Mario Mandzukic e Ivan Rakitic começou bem a Eurocopa. Jogando no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain, quem brilhou foi o meio-campista campeão europeu com o Real Madrid. Foi de Modric o único gol da vitória por 1 a 0 sobre a Croácia na abertura do Grupo D. Um golaço.

No lance, aos 41 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, a Rakitic levantou bola na área, a zaga cortou, e a sobra ficou com Modric. Ele avançou em direção à bola, acertou um sem pulo, antes de a bola cair, e mandou no canto direito do goleiro Babacan, que poderia ter feito a defesa.

O gol premiou o jogador mais ativo da partida, responsável pelo controle do meio-campo por parte da seleção croata. Jogando com um rival de inferior nível técnico, a Croácia criou condições para um placar mais elástico. Aos 26 minutos do segundo tempo, Perisic perdeu chance de cabeça, mandando no travessão, na melhor oportunidade do segundo tempo.

Mais uma vez, a partida foi marcada por algumas ações da torcida. Na comemoração do gol, um torcedor croata invadiu o campo para comemorar abraçado com os jogadores da Croácia, sem ser contido pelos seguranças. Na segunda etapa, um pequeno artefato explodiu no estádio.

FICHA TÉCNICA:

TURQUIA 1 X 0 CROÁCIA

TURQUIA - Babacan; Gönül, Topal, Balta e Erkin; Tufan, Inan, Özyakup (Volkan Sen); Calhanoglu e Arda Turan (Yilmaz); Tosun (Emre Mor). Técnico - Fatih Terim.

CROÁCIA - Subasic; Srna, Corluka, Vida e Strinic; Badel, Modric, Brozovic e Rakitic (Schildenfeld); Perisic (Kramaric) e Mandzukic (Pjaca). Técnico - Ante Cacic.

GOL - Modric, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jonas Eriksson (Suécia).

CARTÕES AMARELOS - Balta, Volkan Sen e Tosun (Turquia); Strinic (Croácia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Parque dos Príncipes, em Paris.