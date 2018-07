Modric lamenta novo 'drama' na Croácia, mas comemora vaga na semifinal

Eleito novamente o melhor jogador da partida, o volante Luka Modric admitiu neste sábado que a seleção da Croácia precisou passar por mais um "drama" para avançar na Copa do Mundo. O time croata eliminou a anfitriã Rússia nas penalidades, após enfrentar novamente uma prorrogação.

"Mais um drama para nós", reconheceu Modric, após a vitória nas penalidades por 4 a 3. Antes houve empate por 1 a 1 no tempo normal e 2 a 2 na prorrogação. "Mas mostramos o nosso caráter novamente. Estamos nas semifinais e vamos desfrutar desta partida."

Modric também admitiu que a seleção croata ficou devendo no primeiro tempo da partida. "Não jogamos bem na primeira etapa, não controlamos o jogo como gostaríamos. A partir do segundo tempo, passamos a jogar muito melhor. Mas infelizmente não conseguiu 'matar' a partida."

Com a classificação suada, a Croácia se credenciou para o duelo com a Inglaterra, na semifinal, marcada para o dia 11, próxima quarta-feira, às 15 horas (horário de Brasília), no Luzhniki Stadium, em Moscou.

A Croácia chegará para este jogo vindo de duas prorrogações e duas disputas de pênaltis. Mas o desgaste físico não parece preocupar o jogador do Real Madrid. "Teremos tempo suficiente para descansar e nos preparar bem", declarou Modric, neste sábado.