Modric rejeita especulações e diz que fica no Tottenham

"Estamos fazendo o nosso melhor no Tottenham para obter os resultados pretendidos pelo clube e os torcedores. Considerando todas as circunstâncias, particularmente devido ao fato de que eu não quero que se repita o que aconteceu na janela de transferências do verão, posso dizer com quase 100% de certeza de que vou ficar no Tottenham até o verão", disse, em entrevista ao jornal croata Sportske Novosti.

Modric é um dos destaques do Tottenham, que está em terceiro lugar no Campeonato Inglês. O croata garante que está satisfeito no clube e só pensa na possibilidade de se transferir após o encerramento da temporada 2011/2012.

"Há uma pequena chance de eu sair, porque tem uma possibilidade teórica de o clube receber uma oferta por mim que não se pode recusar. No entanto, a realidade é que eu vou ficar no Spurs até junho e depois veremos. Todas as opções são possíveis. Eu só quero estar bem e jogar bem, o resto vai acontecer em ordem. Se eu ficar no Tottenham, nada vai mudar. Vou dar tudo de mim em cada jogo".